Германия не поддержала желание талибов* выступить на Генассамблее ООН

Намерение представителей запрещенного в РФ движения «Талибан»* выступить на Генассамблее ООН на неделе высокого уровня не поддержал МИД Германии. В ведомстве усомнились, что подобное принесет пользу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал желание талибов* неподходящей основой для реального достижения прогресса. Слова дипломата привело агентство DPA.

«Я не думаю, что выступление [талибов]* в ООН принесет пользу. <…> Мне кажется, выступление на Генассамблее ООН <…> не является подходящей основой для реального достижения прогресса в данном вопросе», — сказал он.

Маас подчеркнул, что талибам* важно обеспечить соблюдение прав человека, особенно женщин. Им также стоит четко отделить себя от террористических групп и позаботиться о вхождении в состав правительства Афганистана представителей других групп населения.

Построение отношений с новым правительством в республике, подчеркнул глава МИД Германии, будет зависеть от конкретных действий «Талибана»*.

Талибы* обратились в ООН накануне с просьбой выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи.

*«Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.