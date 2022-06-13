Лавров посетит Иран
Представитель МИД РФ Захарова: даты визита Лаврова в Иран прорабатываются
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готовится совершить визит в Иран, даты поездки прорабатываются. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.
Захарова подтвердила подготовку визита Лаврова в Иран.
«Даты визита прорабатываются», — сообщила пресс-секретарь российского МИД.
О грядущем визите Лаврова в республику ранее сообщил иранский коллега Захаровой Саид Хатибзаде. Он отметил, что дата поездка пока не определена. Подробности МИД Ирана пообещал раскрыть позже.
Президент Ирана Ибрахим Раиси 8 июня в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности республики посодействовать дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Раиси выразил надежду на скорое разрешение кризиса.
В Кремле по итогам беседы сообщали, что лидеры дали высокую оценку уровню отношений России и Ирана и подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.