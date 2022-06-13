Лавров посетит Иран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готовится совершить визит в Иран, даты поездки прорабатываются. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

Захарова подтвердила подготовку визита Лаврова в Иран.

«Даты визита прорабатываются», — сообщила пресс-секретарь российского МИД.

О грядущем визите Лаврова в республику ранее сообщил иранский коллега Захаровой Саид Хатибзаде. Он отметил, что дата поездка пока не определена. Подробности МИД Ирана пообещал раскрыть позже.

Президент Ирана Ибрахим Раиси 8 июня в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности республики посодействовать дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Раиси выразил надежду на скорое разрешение кризиса.

В Кремле по итогам беседы сообщали, что лидеры дали высокую оценку уровню отношений России и Ирана и подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.