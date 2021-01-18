Лавров уличил США и их союзников в попытках использовать пандемию для давления и шантажа

Западные страны во главе с Соединенными Штатами хотели воспользоваться ситуацией с коронавирусом в мире, чтобы укрепить свою политику давления и вмешательства в дела других государств. Призывы ООН приостановить «односторонние нелегитимные санкции» в некоторых сферах они проигнорировали.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал такое заявление на пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2020 году. Ее онлайн-трансляцию в Facebook ведет МИД РФ.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Он с сожалением указал на отсутствие стремления к солидарности и совместной работе в условиях пандемии у ряда государств.

США, по словам Лаврова, прибегали не только к «ограничительным односторонним рестрикциям», но и пользовались другими формами вмешательства во внутренние дела других стран.

«В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа — Белоруссии», — уточнил глава МИД РФ.

ООН призывала на время пандемии приостановить «односторонние нелегитимные санкции», в том числе при поставках медикаментов и продовольствия, а также необходимого для борьбы с COVID-19 оборудования. Западные страны позицию международной организации проигнорировали, тогда как Россия была готова поддержать подобный подход. Кроме того, президент РФ Владимир Путин предложил создать свободные от санкций зеленые коридоры для торговли.

«Здравые призывы — и наши, и руководителей ООН — повисли в воздухе», — заключил с сожалением Сергей Лавров.