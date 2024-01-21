Эксклюзив 21 января 2024, 14:50 «Фашистский удар трусов, загнанных в угол». ВСУ убили 25 человек, обстреляв рынок в Донецке Политолог Михайлов: удар ВСУ по рынку в Донецке — подлый удар фашистов РИА «Новости»

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ВСУ цинично и подло ударили по рынку в Донецке, убив 25 человек. Погибли мирные люди, которые оказались на рынке в воскресный день. Неудачи толкают украинских трусов на попытки устрашения населения, они знают, что загнаны в угол, подчеркнул в беседе с «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

На самом деле, нет эмоций, чтобы прокомментировать очередной удар ВСУ по Донецку. Убиты люди. Ударили именно по мирному населению, целенаправленно.

И здесь важно понимать, что ВСУ загнаны в угол, а под Авдеевкой фактически их уже окружили. И поэтому они, будучи трусами на поле боя, пытаются уничтожить именно как можно больше мирных граждан.

Это ненависть, фашистская ненависть. И этих фашистов нужно добивать. Осталось недолго — в Авдеевке, Краматорске, Славянске. Нужно уничтожать этих нелюдей, по-другому никак.

Очевидно, что подобные удары со стороны ВСУ — это акты отчаяния и попытки устрашения. Но вы знаете, людей Донбасса ничем не напугать. Более того, подобные попытки устрашать вызовут очень жесткий ответ.

Теперь, что касается ответа. Очевидно, наша разведка знает, откуда наносили удары. И пленных брать не будут, пощады тоже не будет. После трагедии 21 января ответ будет очень жестким. Акты возмездия будут ежедневно.

Украина будет в огне, но не мирные дома и кварталы. Удар нанесут по военной инфраструктуре противника в очередной раз, ответ будет однозначно жестким и очень весомым для ВСУ и их объектов.

Вспомните недавние удары в Харькове по расположению иностранных наемников. ВСУ загнаны в угол, отсюда их попытка уничтожить мирное население, потому что это больнее всего, но повторюсь: ответ будет, жесткий и неминуемый.