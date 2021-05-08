Лавров обсудил с главой МИД Перу интерес к «Спутнику V»

В Перу заинтересовались российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Вопрос обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и его латиноамериканский коллега Алан Вагнер, сообщило РИА «Новости».

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств двух стран затронули «различные аспекты санитарного кризиса из-за COVID-19» и сценарии развития международных отношений после пандемии.

«Разговаривали о различных аспектах санитарного кризиса из-за COVID-19, в особенности об интересе Перу к вакцине „Спутник V“», — уточнили в пресс-службе перуанского министерства.

Лавров и Вагнер также обсудили «первостепенные темы двусторонней повестки. В МИД Перу назвали разговор плодотворным и указали на «хороший уровень отношений между странами».

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже в 64 государства с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Препарат занимает второе место в мире по полученным от государственных регуляторов разрешений.

Результаты анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян показали, что вакцина эффективна на 97,6%. Ранее медицинский журнал The Lancet заявил о 91,6% эффективности «Спутника V».