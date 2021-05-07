Словакию попросили извиниться за ситуацию со «Спутником V»
Словацкому регулятору SUKL придется публично извиниться за распространение недостоверных сведений о вакцине «Спутник V». Требование выдвинул Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Заявление опубликовано в Twitter производителя вакцины.
«Мы просим словацкий регулирующий орган SUKL принести публичные извинения за распространение неверной информации о „Спутнике V“. Мы также просим фармацевтическое лобби прекратить кампанию дезинформации против других вакцин», — указано в обращении.
В РФПИ напомнили, что надежность «Спутника V» подтвердили в Министерстве здравоохранения Словакии. Вывод был сделан после испытаний, которые проводились в сертифицированной Евросоюзом лаборатории в Венгрии.
Ранее SUKL заявил, что характеристики полученной вакцины не соответствуют описанным в журнале Lancet. Свою позицию регулятор обосновал испытаниями препарата в словацкой лаборатории, не сертифицированной ЕС для подобных мероприятий.
Производитель вакцины в апреле попросил Словакию вернуть предоставленный «Спутник V» из-за многочисленных нарушений контрактов.