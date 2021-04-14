Лавров обратился к ОБСЕ с призывом добиться от Киева урегулирования по Донбассу

Эскалация конфликта на востоке Украины обеспокоила Россию. Москва обратила внимание ОБСЕ на переброску Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения и регулярные обстрелы Донбасса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил этот вопрос в телефонной беседе со шведской коллегой и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщила пресс-служба министерства.

«Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского „Комплекса мер“», — уточнили в ведомстве.

Киев, Донецк и Луганск, подчеркнул Лавров, должны неукоснительно выполнять дополнительные меры по прекращению огня от июля 2020 года.

В Москве выразили уверенность, что Швеция как действующий председатель ОБСЕ добьется от Украины выполнения своих обязательств. Среди них, напомнили в МИД РФ, есть и решение гуманитарных проблем жителей ДНР и ЛНР «прежде всего путем признания экономической блокады» самопровозглашенных республик.

«В нынешней ситуации от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе», — заявили в министерстве. Лавров обратил внимание, что речь в первую очередь идет о «фактах гибели граждан и разрушения гражданской инфраструктуры.