Мир 18 января 2023, 13:45 Лавров объяснил фантасмагорические идеи Украины и Запада по созданию «трибуналов» Лавров: «трибуналы», которые обсуждают Украина и Запад, нужны им для сотрясания воздуха РИА «Новости»

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Власти Украины вместе со своими западными партнерами продолжают обсуждать создание неких трибуналов и механизмов по репатриациям с России, все это — просто фантасмагорические идеи. С такой оценкой выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году, сообщил ТАСС.

По мнению Лаврова, «трибуналы», о которых ведут разговоры на Западе, нужны властям Украины и ее партнерам в качестве площадок для новых пустых антироссийских заявлений.

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«Как говорится, „чем бы дитя не тешилось“. Все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям как трибуны. Им нужны трибуны, откуда они сотрясают воздух», — сказал он.

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Глава МИД РФ также отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией. По его словам, мирные инициативы политика выглядят несуразно.

Министр обратил внимание, что о переговорном процессе говорить не приходится хотя бы потому, что Зеленский сам на законодательном уровне запретил вести такой диалог.

При этом Лавров в очередной раз указал на то, что Россия остается готова рассмотреть любые серьезные предложения.