Важное 18 января 2023, 11:50 Лавров назвал мирные инициативы Зеленского несуразными Глава МИД России Лавров: президент Украины Зеленский выдвинул несуразные мирные инициативы РИА «Новости»

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Переговоры на условиях, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, невозможны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал их несуразными, рассказал ТАСС.

«Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

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Он сказал, что о переговорах не может быть и речи хотя бы потому, что Владимир Зеленский законодательно запретил вести их. Кроме того, страна не согласится на покаяние, трибунал, осуждение. Сергей Лавров также заявил, что Запад принимает решения за Украину без ее участия, но говорить с ним только о ней бессмысленно. Министр добавил, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения. Он назвал чепухой лозунг «Ни слова об Украине без Украины», потому что именно на Западе запретили киевскому режиму пойти на диалог.

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