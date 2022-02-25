Никто, в том числе Россия, не собирается оккупировать Украину. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация», — приводит его слова РИА «Новости».

Министр также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, власть — представительна.

По словам Лаврова, Россия приняла решение о военной операции для того, чтобы жители Украины освободились от гнета нацификации и могли сами определить свое будущее.

Он отметил, что Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР об оказании помощи по защите от агрессора.

Министр также обвинил западные страны в том, что они выгораживают власти Украины, закрывая глаза на военные преступления против мирных жителей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что к нему обратились за помощью главы Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Путин отметил, что речи об оккупации украинской территории не идет.

Минобороны России, в свою очередь, подчеркнуло, что мирных жителей никто трогать не будет, целью операции является военная инфраструктура Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Кроме того, Украина разорвала дипломатические связи с Россией. Западные страны осудили действия России и ввели против нее новые санкции.