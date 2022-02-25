Лавров назвал цель спецоперации на Украине

Россия приняла решение об операции по демилитаризации Украины для того, чтобы украинцы освободились от гнета нацификации и могли сами определить свое будущее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передало РИА «Новости».

Лавров высказался об операции на Украине в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой и главой внешнеполитического ведомства ЛНР Владиславом Дейнего.

«Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — сказал Лавров.

Москва не могла остаться безучастной к просьбе народных республик Донбасса об оказании помощи по защите от агрессора, привел RT слова министра иностранных дел.

Глава российского МИД также обвинил Запад в том, что он выгораживает украинские власти, закрывая глаза на военные преступления против мирных людей.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля после обращения руководителей ДНР и ЛНР объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что в эти планы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ заявили, что наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры. Российские военные не атакуют украинские города, угрозы для гражданского населения нет.