Россия и Турция задумались о переходе на расчеты в нацвалютах

Вопрос перехода в национальные валюты между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии решения. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии», — сказал Лавров на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

Министр добавил, что сейчас обсуждается возможность использования в Турции российской платежной карты «Мир». По его словам, такая мера даст возможность восстановить туристические потоки до пандемийного уровня.

Также глава МИД РФ сообщил, что Россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Украиной и Турцией в Стамбуле по вопросам вывоза зерна. При этом он назвал поведение украинских властей хамским, а желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при выполнении определенных условий несерьезным.