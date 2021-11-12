Лавров назвал пустословием обвинения в причастности России к миграционному кризису

Обвинения в причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе являются пустословием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я думаю, реагировать Россия должна очень просто — надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления, аррогантные заявления, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

Также министр иностранных дел высказался об обвинениях в адрес «Аэрофлота». По его словам, все понимают, что нападки на авиакомпанию являются глупостью.

Несколько тысяч мигрантов продолжают находиться на границе Белоруссии и Польши. Иностранцы хотят попасть на территорию Евросоюза, но ни одна из стран не разрешает им пересечь границу. Днем 12 ноября группе нелегалов удалось прорваться в Польшу. Это произошло на контрольно-пропускном пункте «Брузги».

Западные страны обвиняют в миграционном кризисе власти Белоруссии и России. Белорусский президент Александр Лукашенко уже не раз отвергал все обвинения. Он считает, что польская сторона насильно выдворяет нелегалов.