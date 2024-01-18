18 января 2024, 14:06
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России
Лавров: Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Иран входят в близкое окружение России
В близкое окружение России входят Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар и ОАЭ. Об этом на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«Если говорить о близком окружении России, то здесь, конечно же, государства Ближнего Востока: Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Иран», — рассказал он.
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Лавров отметил, что Россия сумела вывести на подлинно стратегический уровень, партнерство со странами африканского континента.
«Это подтвердили еще на втором саммите Россия — Африка, который прошел в Санкт-Петербурге в июле», — добавил министр.
Глава МИД также подчеркнул, что у России сложились хорошие отношения с Латинской Америкой.
«Латинская Америка и Африка, как и многие азиатские страны, это самостоятельные центры многополярного мира», — заключил он.
Ранее Лавров рассказал, что отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень отношений в истории, писал RT.
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