Мир 18 января 2024, 14:06 Лавров назвал пять стран из близкого окружения России Лавров: Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Иран входят в близкое окружение России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В близкое окружение России входят Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар и ОАЭ. Об этом на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Если говорить о близком окружении России, то здесь, конечно же, государства Ближнего Востока: Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Иран», — рассказал он.

Реклама

Лавров отметил, что Россия сумела вывести на подлинно стратегический уровень, партнерство со странами африканского континента.

«Это подтвердили еще на втором саммите Россия — Африка, который прошел в Санкт-Петербурге в июле», — добавил министр.

Глава МИД также подчеркнул, что у России сложились хорошие отношения с Латинской Америкой.

«Латинская Америка и Африка, как и многие азиатские страны, это самостоятельные центры многополярного мира», — заключил он.

Ранее Лавров рассказал, что отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень отношений в истории, писал RT.