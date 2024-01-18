Мир 18 января 2024, 11:56 Лавров назвал нынешние отношения России и Китая лучшими в истории Лавров: отношения России и Китая переживают лучший период в истории РИА «Новости»

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Российско-китайские отношения переживают лучший период в своей многовековой истории. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что особенно ценным был первый визит Си Цзиньпина в Москву сразу после его переизбрания на пост лидера КНР. Он состоялся в марте 2023 года. Это также подчеркивает высокий уровень отношений между двумя государствами.

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Лавров отметил, что китайская экономика входит в число наиболее быстро растущих наряду с экономикой Индии.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям, направленным на получение Тайванем независимости. Он подчеркнул, что необходимо окончательно решить этот вопрос.

Россия всегда поддерживала принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня. После выборов нового главы администрации острова в МИД РФ заявили, что внешним силам нужно воздержаться о каких-либо провокаций, поскольку это внутреннее дело Китая.