Лавров назвал основную проблему отношений России и ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях России и ЕС «отсутствие нормальности». Лавров оценил данное напряжение крупнейших игроков как «нездоровое».

«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — сказал Лавров. Его слова передал ТАСС.

По словам главы российского МИД, вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно «назрел и перезрел».

«Я думаю, что назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного и честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС. Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему», — заявил глава МИД.