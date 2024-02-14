14 февраля 2024, 13:37
Лавров заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию на Украине
Лавров: позиция Запада пока исключает варианты договориться по Украине
Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но Запад не хочет учитывать ее интересы, а также реалии «на земле». Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов», — подчеркнул дипломат.
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При этом он указал на отсутствие у западных стран серьезных предложений. Поэтому варианты переговоров пока «не просматриваются», подытожил Лавров.
Агентство Reuters сообщило ранее о переговорах России и США по украинскому конфликту. Однако в Госдепартаменте опровергли эту информацию, подчеркнув, что не стали бы этого делать без участия самой Украины. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что вопрос о прекращении конфликта не связан с Вашингтоном.
Сергей Лавров
Россия
Украина
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