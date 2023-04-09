Мир 09 апреля 2023, 16:35 Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май Посол в Дамаске Ефимов: встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май РИА «Новости»

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Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана перенесена на май. Об этом в интервью газете AL Watan сообщил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.

По словам дипломата, изначально проведение переговоров наметили на понедельник, 10 апреля. Однако сроки сдвинули, теперь планируется провести встречу министров в следующем месяце.

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«Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу», — сказал он.

Ефимов добавил, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы четырехсторонняя встреча состоялась. Он отметил, что все вопросы нельзя решить за один или несколько раундов переговоров.

Подготовку ко встрече глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана анонсировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в пятницу, 7 апреля. Он отметил, что процесс заключается в том числе в согласовании дат, которые были бы удобны всем сторонам.

В рамках этих же переговоров Лавров сообщил, что Россия и Турция едины во мнении о необходимости создания газового хаба. Между тем, турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез отметил пользу газового хаба. По словам чиновника, его создание позволит упростить работу нефтегазовых компаний, написало издание Infox.ru.