Латвийского парламентария назвали «русским шпионом». Ему грозят уголовным делом

Прокуратура Латвии попросила Сейм страны разрешить уголовное преследование против оппозиционного депутата партии «Согласие» Яниса Адамсонса. Политика подозревают в том, что он занимался шпионажем в пользу России. Об этом сообщил портал Delfi.

В беседе с порталом прокурор Юрис Лочмелис рассказал об уголовном деле, которое ему передала Служба государственной безопасности Латвии. В документах есть просьба начать уголовное преследование Адамсонса и еще одного гражданина, статьи при этом не называются.

Однако до этого уже появлялась информация о том, что в тексте правоохранителей указаны 43 эпизода о шпионаже. Следствие подозревает, что начиная с 2017 года депутат мог передавать России данные в военной сфере. В том числе, сведения об армейском бюджете, о закупках и о том, что в те годы происходило на восточных границах страны. При этом сам Адамсонс заверял, что за ним не числится «никаких грехов».

Политолог Алексей Мартынов выразил мнение, что в таких новостях нет ничего удивительного. В Польше и Латвии в последнее время велики русофобские настроения. Адамсонс часто выступал в поддержку русскоязычного населения Латвии помогал таким гражданам отстаивать их права, поскольку в прибалтийской стране нередко говорится об ущемлении их прав.