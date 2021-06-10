Преследование Польшей и Латвией своих граждан «из-за шпионажа» объяснили тяжелой формой русофобии

В Польше и Литве задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Россию. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил в беседе с «360», что ничего нового эти страны не сделали. Они уже давно, по мнению эксперта, ведут антироссийскую политику.

В шпионаже заподозрили депутата парламента Латвии Яниса Адамсонса из фракции «Согласие» и польского журналиста Януша Н.

«Ничего нового нет. Латвия и Польша довольно давно страдают тяжелой формой русофобии. Янис Адамсонс довольно известный депутат Социал-демократической партии. Всегда защищал русскоязычное население, их права, потому что в Латвии русские люди считаются вторым сортом. И этот депутат активно и громко выступал за права русских в стране, а сегодня его обвиняют в шпионаже. Неудивительно», — сообщил «360» политолог.

Алексей Мартынов объяснил, что спецслужбы Латвии и Польши находятся на низком уровне. В Польше, по словам эксперта, реальные спецслужбы уже давно развалили, теперь их комплектуют друзьями и знакомыми президента.

«В Польше спецслужбами руководят приятели юности и детства президента Анджея Дуды. Как известно, Анджей Дуда свою юность провел в ультранационалистических организациях, которые потом были запрещены. Сейчас они формально тоже запрещены, но по понятным причинам их особо не трогают», — отметил Мартынов.

В прошлом году уволили главу польской спецслужбы Петра Погоновского. Во времена его работы спецслужбы страны придумали себе форму подтверждения своей полезности: они постоянно раскрывали разнообразные российские заговоры. Эксперт напомнил историю с политологом Матеушем Пискорским, который выступал за диалог с Россией.

«Наш коллега Матеуш Пискорский три года провел в тюрьме без суда и следствия только за то, что имел дерзость быть лидером непарламентской партии и выступать против строительства баз НАТО на территории Польши, справедливо указывая, что Польша станет целью для ответного удара из России», — рассказал политолог.

Алексей Мартынов отметил, что единственное, что привлекает внимание к этим событиям, — это предстоящий американо-российский саммит в Женеве.