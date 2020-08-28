Латвийский депутат призвал правительство использовать «ненавистный русский язык» ради выгоды

Урбанович рассказал о спаде грузооборота. Хотя раньше в порту работали порядка 20 тысяч человек. Они получали хорошие зарплаты, исправно платили налоги. Таким образом бюджет латвийский столицы формировался за счет этого, отметил Sputnik.

Однако возникшие проблемы на предприятии, по мнению парламентария, не особо заботят премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Депутат предложил выход из ситуации — надо активно сотрудничать с восточными соседями. Он попросил партии правящей коалиции взять ответственность за развитие Рижского порта.

«(Правящая коалиция. — прим. ред.) должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке) и много работать», — подчеркнул Урбанович.

Он напомнил, что если порт перестанет работать, то это скажется на всей Риге.

Ранее Евросоюз заявил, что не хочет финансировать модернизацию латвийских портов. Министр транспорта Латвии Талис Линкайтис сказал, что прежнего «расцвета гаваней» ждать не надо. Об этом написало РИА «Новости».

В Латвии один официальный государственный язык — латышский. Русский являются родным для почти 40% населения, но он имеет статус иностранного языка.

Ранее стало известно об истории российского бизнесмена, которого обманом завлекли в Латвию и держали пять дней в заложниках. В это время его заставляли перечислять крупные суммы мошенникам.