Большинство пациентов ковидных госпиталей в Латвии — русскоязычные. Они вроде бы не против вакцинироваться, но складывается ощущение, что они не знают о прививочной кампании в республике. Такая ситуация складывается в Латвии сначала осени.

Об этом изданию rus.lsm сообщила старший пульмонолог рижской больницы Страдиня Зайга Кравале. По ее данным, четверо из пяти инфицированных — русскоговорящие.

Ее слова подхватили местные СМИ и медики. В частности, семейный врач Андрис Бауманис заявил, что «умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста».

Один из журналистов предположил, что власти Латвии за последние годы маргинализовали русских в республике. Их лишили телевидения, прессы, образовательных учреждений и русскоязычных политиков. Поэтому русские не хотят поддерживать меры, предпринятые правительством.

В частности, прошлой весной директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Марис Балтиньш запретил издание газеты о вакцинации на русском языке. Ее хотели распространять в районах, где компактно проживает русскоговорящее население. Балтиньш счел совершенно неприемлемой возможность попадания издания на русском языке в почтовый ящик латыша.

Бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник в Facebook заявил, что издания Латвии продолжают «изящно набрасывать» на вентилятор межнациональной розни.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эффективность нерабочих дней в России будет зависеть от населения. Будет ли оно соблюдать меры профилактики и насколько серьезно они воспримут тревожную эпидемическую ситуацию.