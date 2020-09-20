Латвия пожаловалась на последствия потери грузоперевозок из России

«Латвийская железная дорога» (LDz) не сможет достигнуть прежнего объема грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты. К концу года государственная компания сократит штат почти на четверть.

«В этом году планируем перевезти примерно 25 миллионов тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — приводит The Baltic Course слова председателя правления LDz Мариса Клейнбергса.

Он подчеркнул, что главная причина кризиса — это решение России перенаправить грузы в собственные порты. Ранее около 70% грузов, которые перевозили в Латвии по железной дороге, были российскими. Речь идет о нефти, нефтепродуктах и каменном угле.

Чтобы выйти из кризиса, государственное предприятие уволит 24% сотрудников, избавится от ненужной недвижимости и непрофильных активов, откажется от электрификации железной дороги и расширит спектр услуг.

Глава латвийского Минтранса Талис Линкайтс еще в январе признал, что Латвия не сможет заменить весь объем российского транзита.