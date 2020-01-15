Власти Латвии подготовятся к возможному прекращению транзита российских энергоносителей

«И порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию, при котором поток энергетических грузов из России сойдет к нулю, — заявил Линкайтс. — Такая возможность есть, мы должны быть к этому готовы».

Министр отметил, что необходимо повышать эффективность портов, чтобы быть для России интересным партнером.

«Мы видим, что порты вокруг Санкт-Петербурга увеличивают мощности, там снижаются тарифы на услуги стивидоров в терминалах. И, соответственно, мы должны быть более конкурентоспособными, все время держать планку по качеству и количеству», — рассказал Линкайтс.

Он признал, что Латвия «не сможет» заменить весь объем российского транзита энергоносителей.

«Мы рассчитываем на большую добавленную стоимость грузов, работаем над тем, чтобы в портах было не только техническое перекачивание грузов с поезда на корабль, но было и какое-то индустриальное действие, чтобы мы добавленную стоимость оставили у себя дома», — процитировал Линкайтса портал «Утро.ру».