06 марта 2024, 07:27
Латвия опубликовала перечень запрещенных к импорту товаров из России
Кабмин Латвии утвердил список запрещенных к ввозу продуктов из России
Руководство Латвии утвердило постановление о запрете ввоза ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения вступят в силу с 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба латвийского кабмина.
Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не коснется сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
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«Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», — указали в сообщении.
Ограничения будут действовать на российскую и белорусскую продукцию даже в том случае, если она будет поставляться в прибалтийское государство из третьих стран. Запрет на ввоз распространяется на овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.
Ранее таможенники Латвии и Литвы предупредили, что будут конфисковать машины с российскими регистрационными номерами. Владельцам таких автомобилей придется регистрировать транспортные средства в Прибалтике или покинуть ЕС.
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