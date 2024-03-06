Мир 06 марта 2024, 07:27 Латвия опубликовала перечень запрещенных к импорту товаров из России Кабмин Латвии утвердил список запрещенных к ввозу продуктов из России Freepik

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Руководство Латвии утвердило постановление о запрете ввоза ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения вступят в силу с 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба латвийского кабмина.

Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не коснется сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

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«Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», — указали в сообщении.

Ограничения будут действовать на российскую и белорусскую продукцию даже в том случае, если она будет поставляться в прибалтийское государство из третьих стран. Запрет на ввоз распространяется на овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.

Ранее таможенники Латвии и Литвы предупредили, что будут конфисковать машины с российскими регистрационными номерами. Владельцам таких автомобилей придется регистрировать транспортные средства в Прибалтике или покинуть ЕС.