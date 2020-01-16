Латвия обвинила Россию в «переписывании» истории

Представители объединения партий «Народное Единство» подготовили документ, который в четверг, 16 января, принял Сейм. Согласно ему, после капитуляции национал-социалистической Германии и ликвидации тоталитарного режима Латвия и некоторые другие государства Центральной и Восточной Европы оказались в повторной оккупации. На этот раз — Советским Союзом.

По словам депутатов, руководство РФ отрицает исторические факты, чтобы снизить ответственность Советского Союза за развязывание войны и избежать ответственности за преступления советского тоталитарного режима.

Сообщается, что накануне в Европарламенте Владимира Путина обвинили в оправдании пакта Молотова-Риббентропа. Российские СМИ связали это с недавним обвинением президентом страны бывшего польского посла в Берлине.