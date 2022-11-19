Мир 19 ноября 2022, 23:52 Латвия может потерять 23% коренного населения к 2050 году — СМИ The Guardian: коренное население Латвии стремительно сокращается Pixabay

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Коренное население Латвии резко сокращается после распада СССР, к 2050 году численность населения страны сократится на 23,5%. Такие данные привела британская газета The Guardian.

После 1991 года из страны выехало примерно 30% жителей. По словам советника главы правительства Латвии по вопросам демографии Имантса Парадниекса, это очень серьезная проблема для государства.

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«Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей», — отметил эксперт.

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Статистическое управление Латвии сообщило, что в 2021 году скончалось вдвое больше латышей, чем родилось. При этом власти не собираются решать демографический вопрос путем привлечения мигрантов.

Руководство страны надеется вернуть свыше 300 тысяч латышей из-за границы. Кроме того, правительство разрабатывает ряд мер для повышения уровня рождаемости в стране.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник русскому классику Александру Пушкину в Риге.