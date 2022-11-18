Мир 18 ноября 2022, 12:17 Неизвестные вновь осквернили памятник Пушкину в центре Риги Посольство России в Латвии подтвердило акт вандализма на памятнике Пушкина в Риге Facebook

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Установленный в центральном парке Риги памятник поэту Александру Пушкину вновь подвергся нападкам со стороны вандалов. Это подтвердили представители посольства России в Латвии, сообщил ТАСС.

«В самом центре Риги в очередной раз подвергся вандализму памятник всемирно известному русскому поэту Пушкину», — сказали они.

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По словам представителей дипломатического корпуса, основной мишенью злоумышленников стала трость памятника. Сотрудники посольства России в Латвии отметили, что подобное уже происходило в феврале 2019 года. Тогда неизвестные также в основном покушались на трость Пушкина.

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Ранее представители МИД России напомнили, что у их страны есть право на ответные шаги за покушения на памятники, связанные с РФ. Они сообщили об этом в контексте новостей о сносе памятников в Латвии. Также сотрудники ведомства высказали недовольство из-за демонтажа советских памятников в прибалтийской республике.