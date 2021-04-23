Латвия и Литва выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Латвия вышлет одного российского дипломата из страны, а Литва — сразу двух. Такое решение они приняли в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщили главы Министерств иностранных дел каждой из страны. Латвия опубликовала информацию в Twitter ведомства.

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — отметил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

При этом власти Литвы приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее Чехию поддержала Словакия — из страны выслали трех российских дипломатов.

Все началось 17 апреля, когда власти Чехии заявили, что российские спецслужбы якобы причастны к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Тогда из Праги выслали 18 российских дипломатов. Москва опровергла обвинения и в качестве ответного шага выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

После этого российского посла в Праге вызвали в МИД республики — там ему поставили ультиматум, потребовав от России возвращения высланных дипломатов. В случае невыполнения условия МИД Чехии пригрозил сильно сократить численность российских сотрудников в посольстве.

Россия отказалась выполнять ультиматум, в результате из республики до конца мая вышлют еще 63 российских дипломата. К 31 мая в каждом посольстве останется по семь дипломатов.