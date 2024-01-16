Мир 16 января 2024, 03:05 Латвия депортирует слепую пенсионерку из России из-за незнания языка Посольство РФ: в Латвии под угрозой депортации оказалась незрячая россиянка Unsplash

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Власти Латвии решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Об этом сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале.

Жительница города Лиепаи является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе. Она начала собирать документы для продления вида на жительство в декабре 2022 года.

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Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку у женщины не получилось из-за очередей. В итоге процесс затянулся до ноября 2023 года.

Незрячую пенсионерку обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину не только лишили пенсии, но и возможности получать медицинское обслуживание.

Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. По словам мужчины, его случай стал только первой ласточкой. В ближайшее время из страны выгонят еще более двух тысяч человек с российским гражданством.