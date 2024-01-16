Эксклюзив 16 января 2024, 01:19 «Прожил 57 лет и стал опасен». Высланный из Латвии пенсионер призвал россиян бежать из республики Высланный из Латвии пенсионер Катков предупредил о скорой депортации россиян

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Депортированный из Латвии после 57 лет жизни военный пенсионер Борис Катков заявил, что его случай стал только первой ласточкой. Власти прибалтийской республики уже в самое ближайшее время выгонят из страны еще более двух тысяч человек с российским гражданством. В беседе с «360» Катков пояснил, что не рассчитывает на справедливость и сейчас намерен вывезти из Латвии оставшуюся там семью.

Неожиданная депортация

Борис Катков прожил в Латвии 57 лет на основании постоянного вида на жительство с российским гражданством, которое он получил в 2000 году. За долгую жизнь у него появились дети, внуки и правнуки, которые стали полноправными гражданами республики.

Осенью 2022 года Сейм Латвии утвердил поправки в закон «Об иммиграции», который автоматически аннулировал с 1 сентября 2023 года все постоянные виды на жительство в республике для россиян.

После установленного срока для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, кроме основных документов, необходимо предоставить сертификат на знание латышского языка, который можно получить после сдачи экзамена. Всех отказавшихся от проверки письмом приглашали на беседу в специальные ведомства. Месяц назад такое же послание получил Борис Катков.

«Разговоры шли два дня по три часа. Интересовались, где я родился, как жил, как воспитывался. Я не мог представить себе, что на основании этой беседы сделают заключение, а контрразведка донесет министру внутренних дел, что я опасный человек», — рассказал пенсионер.

Он пояснил, что после всех бесед на его электронную почту пришло письмо за подписью главы МВД Латвии, в котором говорилось, что его лишили постоянного вида на жительство, но у него есть месяц, чтобы обжаловать это решение.

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«Я посчитал, что время у меня есть. Успею заняться своими вопросами. Но на следующее утро к дому подъехала машина. Это были пограничники. Мне сказали, что вы подлежите аресту и немедленной депортации», — подчеркнул Катков.

Пенсионер добавил, что пытался сослаться на письмо главы МВД, в котором говорилось, что у него есть время на обжалование, но пограничники объяснили, что у них приказ, который они обязаны выполнить.

Старые обиды

Борис Катков заявил, что не знает, в чем его заподозрили, что это привело к депортации. В письме главы МВД говорилось, что решение приняли на основании донесения контрразведки. По мнению пенсионера, тут может быть два варианта.

«Прожил 57 лет и сейчас стал опасен. На самом деле, это политический заказ, как выселить из Латвии почти две тысячи человек. Его давно отрабатывали, а начать решили с меня, как организатора крупнейшего в Латвии объединения соотечественников», — заявил пенсионер.

Он пояснил, что речь идет о Латышско-российской ассоциации, которая помогала, как россиянам с постоянным видом на жительство, так и негражданам Латвии.

«Второй вариант. Есть основания полагать, что это сказалось привлечение на учебу в Калининград русских ребят. За 15 лет работы я направил более 400 человек, они там отучились и остались. Наверно это их (власти Латвии — прим. ред.) покоробило», — не исключил собеседник.

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Катков пояснил, что спецслужбы республики посчитали, что уехавших на учебу в Россию молодых людей могли вербовать, а потом отправлять обратно. Сам он считает такую версию полной глупостью, потому что все приехавшие студенты оставались в России. На учебу Катков их устраивал в Балтийском государственном университете, где преподавал сам.

Полная ассимиляция

По словам Бориса Каткова, вслед за ним власти Латвии начнут депортировать других россиян. Тем, кто не согласится уехать, сделают жизнь невыносимой.

«Тем, кто не сдал экзамен в сентябре или кто написал письма с отказом от участия закрыли все счета, включая пенсионные. Теперь люди не получают медицинской помощи, не имеют денег. Как они живут — я даже не понимаю», — заявил Катков.

Он подчеркнул, что сейчас принятый Сеймом закон обжалуют в Конституционном суде, но в его правосудие он не верит, как и в Европейский суд. Прецедент в его жизни уже был, когда пять лет назад его лишили военной пенсии, исключив из трудового стажа время учебы. Вместе с ним пострадали еще 900 человек.

«Подали в суд, подали в Конституционный суд, в дело ЕСПЧ рассматривается до сих пор. Прошло пять лет», — подчеркнул Катков.

Он добавил, что России необходимо принимать какие-то меры для спасения соотечественников, потому что Латвия уже пересекла множество красных линий, плавно превращаясь в Украину.

РИА «Новости»

«Разжигается самая настоящая ненависть к русским: запретили язык, культуру, уничтожили памятники, переименовали улицы. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы в быту не использовался русский язык. Дети с детских садов должны знать латышский. Полная ассимиляция», — добавил пенсионер.

Планы на будущее

Сейчас Борис Катков находится в Калининграде. Он заявил, что намерен продолжить преподавать в университете и постарается вытащить из Латвии свою семью и 15 студентов, которым он пообещал места в Балтийском государственном университете. Сам вернуться в республику он не может. После депортации его внесли в список невъездных.

«Ничего хорошего для русских в Латвии уже не будет. Националы поднимают голову. Моя задача перетащить семью. Хотя семеро из 13 — граждане республики. Но может и их могут депортировать», — отметил он.

По словам собеседника, он мог уехать из Латвии еще в 1991 году, но его уговорили остаться, пообещав, что все будет нормально.

«Я даже бывшему президенту звонил, говорил, ну что Андрис [Берзиньш — президент Латвии 2011–2015 годов — прим. ред.), нормально? Он сначала даже не поверил в письмо, которое я получил о депортации», — подытожил Борис Катков.