Латвия оказалась перед выбором: продолжать агрессивную политику в отношении России или попытаться наладить диалог. Об этом рассказал политолог Юрий Светов, его мнение привело ИА Nation News.

Эксперт предложил обратиться к истории и вспомнить, что конфликты решаются только двумя путями — мирным и военным. Такой выбор предстоит сделать и Риге: проявить агрессию или попытаться договориться, обсудить разногласия и причины напряженности. В истории много таких примеров, напомнил Светов. Франция и Германия воевали десятилетиями, но потом сумели наладить отношения. Россия и Финляндия тоже несколько раз участвовали в боестолкновениях, но потом вышли на путь стабильных отношений.

«Далеко не все финны в восторге от России, любят Россию, но это им не мешает иметь взаимовыгодные нормальные отношения с РФ», — заявил политолог.

Опросы латвийцев показали, что все больше граждан поддерживает нормализацию отношений с Россией.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Латвию за переданную военную технику. По его словам, вооруженные силы страны становятся значительно мощнее благодаря поддержке партнеров из Прибалтики.

В Латвии запретили трансляцию телеканала «Россия-РТР» на год. Он больше недоступен в кабельных сетях. С 16 февраля его заменил телеканал «1+2»