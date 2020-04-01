    01 апреля 2020, 05:45

    Lamborghini запускает выпуск масок для борьбы с коронавирусом

    Валерия Шафирко

    Итальянская компания по производству автомобилей Automobili Lamborghini намерена переоборудовать часть предприятия для пошива хирургических масок и защитных медицинских экранов для лица на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

    Жители Италии оказались в числе тех, кто сейчас сильнее других в Европе пострадал от коронавирусной инфекции. Производство масок будет открыто на заводе городе Сант-Агата-Болоньезе в области Эмилия-Романья — именно там сейчас наиболее тяжелая ситуация с эпидемией.

    Средства медицинской защиты будут предоставлены больнице Сант’Орсола-Мальпиги в Болонье, где сейчас медики борются с пандемией COVID-19.

    Ожидается, что завод будет производить ежедневно тысячу масок и 200 защитных экранов.

    Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению COVID-19. По последним данным, в стране зафиксированы более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами уже стали больше 12 тысяч человек.

    Недавно итальянским правоохранителям удалось практически случайно поймать Чезаре Антонио Корди — члена одной из крупнейших мафиозных группировок Ндрангета. Обнаружить его смогли благодаря карантину.