Коронамафия под прицелом. Как выживают итальянские криминальные авторитеты во время пандемии

Незадолго до поимки преступника полиция в одной калабрийской деревушке остановила подозрительного мужчину с пакетами. Он попался патрульным, которые следили за соблюдением ограничительных мер. Полицейские спросили, куда он идет, на что синьор ответил, что несет продукты своему другу. Оказалось, что по названному адресу находится давно заброшенный дом.

Деревушка Бруццано-Цеффирио, Калабрия, Италия. Источник фото: официальный сайт муниципалитета

Полиция заподозрила неладное и проводила мужчину. За закрытыми ставнями они смогли разглядеть огонек тлеющей сигареты. Это и помогло обнаружить Чезаре Антонио Корди.

Эксперты говорят, что на фоне усиливающегося контроля мафии стало гораздо труднее выживать. Две крупнейшие группировки Италии Коза Ностра и калабрийская Ндрангета обычно промышляют контрабандой, в том числе и наркотиками. С законной торговлей в последний месяц, как известно, почти повсюду стало туго, что уж говорить о кокаине?

Вспышка COVID-19 не оборвала международные контрабандные каналы, но уже после доставки сбыт стал настоящей проблемой. «Вопрос в том, кому теперь забирать и развозить наркотики», — говорят специалисты. Получается, что товар копится в портах, как это случилось с итальянским Джоя-Тауро, подконтрольный Ндрангете. По оценкам Итальянской комиссии по борьбе с мафией, через него в Старый Свет завозится около 80% кокаина.

Экономическая рецессия бесспорно затронет и мафиозный бизнес. Но на то он и мафиозный, чтобы выкрутиться и получить барыш даже в кризис. Предполагается, что преступники смогут «навариться» на медоборудовании для подконтрольных группировке компаний, а также на скупке беднеющих фирм.

Многих также беспокоит, что мафия может начать ссужать кредиты под огромные проценты. Есть реальная опасность, что жертвами преступников станет малый бизнес, пребывающий в панике от масштаба убытков. Из-за того, что многие потеряли работу, оргпреступность может даже пополниться новыми членами, готовыми покрывать мелкий сбыт и перевозки.

При этом власти не сомневаются, что в районах, подконтрольных группировкам, будут соблюдаться все противовирусные правила и карантинные ограничения — ведь мафия заботится о своих пожилых донах.

Как написал New York Post, нью-йоркская мафия также получила свой удар от новой пандемии. Многие из ее пунктов прибыли были закрыты. Игровые залы, спортивные мероприятия, рестораны и строительные проекты долгое время питали преступные банды. Источники издания утверждают, что такого не было очень давно, чтобы преступники совсем оставались без заработка.