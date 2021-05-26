Lamborghini из картона продали за 10 тысяч долларов

YouTube-блогер Дэвид Джонс изготовил модель Lamborghini из картона и продал ее более чем за 10 тысяч долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что блогер отдал вырученные деньги детской больнице Starship, где он лечился от рака в 14-летнем возрасте.

«Они были самыми крутыми людьми, и они действительно заботились обо мне, поэтому, когда я решил, что я собираюсь делать, мне в голову не приходило никакой другой благотворительности», — признался Джонс.

По данным издания, Дэвид трудился над машиной две с половиной недели. Она изготовлена на основе маленькой бумажной модели, найденной в Сети. Авто достигает в длину 3,78 метра, а в ширину — 1,65 метра.

Южноафриканская компания SVI превратила внедорожник Toyota Land Cruiser в бронеавтомобиль, стоимость которого составляет около 128 тысяч долларов. Машину оснастили 4,5-литровым дизельным движком мощностью 202 «лошадки». Авто получило бронезащиту, соответствующую стандарту BR6, а также внедорожные шины, массивную радиаторную решетку, новые крылья, двери и пороги.