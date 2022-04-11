«Лакали из лужи и погибали пачками». Украинские морпехи обратились к Генштабу ВСУ

Высшее военное командование Украины бросило 36-ю бригаду морской пехоты, которая в данный момент находится в Мариуполе, без вооружения и провианта. Соответствующее сообщение воинского подразделения появилось на странице в социальной сети, сообщил RT.

Морпехи написали, что обращались к руководству за помощью, но в ответ слышали только отмазки.

«Они говорили: „Держитесь, мы работаем“, обещали вертолет, который так и не прилетел. Командующий обещал разблокировать город», — говорится в сообщении подразделения.

Боевики отметили, что больше месяца они вели бой с войсками ДНР без запасов питания и боеприпасов.

«Чуть ли не лакали из лужи и погибали пачками. Мы списаны, никто не хочет с нами общаться. Наверное, сегодня будет последний бой, а дальше — смерть или плен», — заключили морпехи.

Ранее глава Народной республики ДНР Эдуард Басурин сообщил, что основными районами сопротивления нацистов в Мариуполе остаются комбинат «Азовсталь» и порт.