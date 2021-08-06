Курц назвал Россию важнейшим торговым партнером Австрии

В Башкирии открыли цементный завод «Цемикс» австрийской группы компаний Lasselsberger. Россию признали одним из важнейших торговых партнеров Австрии.

Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил с заявлением по видеосвязи в ходе открытия нового предприятия. Его слова привело РИА «Новости».

«Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии», — подчеркнул Курц, указав на особое значение российского рынка.

Канцлер поздравил собравшихся с запуском завода белого цемента, назвав группу Lasselsberger важным игроком как на австрийском, так и на международном рынке.

Работа компании, подчеркнул он, важна для укрепления «устойчивых» экономических связей между Россией и Австрией.

После пандемии коронавируса, по словам Курца, нужно как можно скорее достичь докризисного уровня в экономике, для чего нужно приложить определенные усилия. Это поможет обеспечить потерявших рабочие места людей высококачественными вакансиями.

«Вместе нам удастся успешно преодолеть кризис, и, благодаря инновациям и цифровизации, добиться решительного восстановления в экономике», — сказал австрийский канцлер.

Открытие нового предприятия он назвал важным шагом для компании и сигналом экономического оздоровления после пандемии.