Путин открыл завод по производству строительных смесей в Башкирии

Президент России Владимир Путин открыл завод по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. В мероприятии участвовал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов — всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована», — сказал российский лидер на открытии завода. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент приехал на церемонию запуска завода 6 августа в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан. На предприятии ему показали производственно-технологическую площадку.

Завод открыли в Абзелиловском районе Башкирии. Он входит в австрийскую группу компаний «Ласселсбергер». На мероприятии присутствовал владелец группы Йозеф Ласселсберг, а также глава республики Радий Хабиров. Австрийский канцлер подготовил для участников церемонии видеообращение.

Весной «Цемикс» начал производить строительные смеси в тестовом режиме. Сейчас на предприятии работают 150 человек. В дальнейшем планируется нанять до 400 сотрудников.