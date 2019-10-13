Курды потребовали от США остановить Турцию или позволить договориться с Россией

Российские военные предрекли гуманитарную катастрофу из-за «Источника мира» в Сирии Подробнее

Заявление прозвучало на встрече с заместителем специального посланника США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) Уильямом Рубаком. Телеканал ознакомился со стенограммой беседы.

«Вы отказались от нас. Вы оставляете нас на убой», — заявил курдский генерал.

Он упрекнул американцев в том, что они не хотят предоставить защиту.

Генерал настаивал на том, чтобы США помогли остановить турецкие бомбежки, либо позволили «Сирийским демократическим силам» заключить соглашение о закрытом небе над регионом с сирийским правительством и Москвой.

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9 октября Турция начала наземную операцию в Сирии. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американский контингент из района вблизи сирийско-турецкой границы. По данным CNN, это было сделано потому, что Белый дом считал вторжение турецких войск неизбежным.

Ранее США убедили курдов демонтировать свои оборонительные укрепления вдоль границы и отвести войска вглубь региона для укрепления доверия со стороны Турции.

После начала турецкой операции США пригрозили ввести против республики санкции. Резко против военных действий выступили также в ЕС.

Россия призвала курдов к переговорам с правительством Сирии.