  • Курды потребовали от США остановить Турцию или позволить договориться с Россией

    13 октября 2019, 02:17

    Кирилл Фролов

    Курды, против которых Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, хотят, чтобы США либо остановили войну, либо дали им возможность договориться о помощи с Дамаском и Москвой. Об этом заявил командующий курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» генерал Мазлум Кобани Абди, сообщил CNN.
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    Заявление прозвучало на встрече с заместителем специального посланника США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) Уильямом Рубаком. Телеканал ознакомился со стенограммой беседы.

    «Вы отказались от нас. Вы оставляете нас на убой», — заявил курдский генерал.

    Он упрекнул американцев в том, что они не хотят предоставить защиту.

    Генерал настаивал на том, чтобы США помогли остановить турецкие бомбежки, либо позволили «Сирийским демократическим силам» заключить соглашение о закрытом небе над регионом с сирийским правительством и Москвой.

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    9 октября Турция начала наземную операцию в Сирии. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американский контингент из района вблизи сирийско-турецкой границы. По данным CNN, это было сделано потому, что Белый дом считал вторжение турецких войск неизбежным.

    Ранее США убедили курдов демонтировать свои оборонительные укрепления вдоль границы и отвести войска вглубь региона для укрепления доверия со стороны Турции.

    После начала турецкой операции США пригрозили ввести против республики санкции. Резко против военных действий выступили также в ЕС.

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