  • СМИ: Россия выступила против заявления США по турецкой операции против курдов

    12 октября 2019, 20:29

    Кирилл Фролов

    Россия выступила против оценки, которую США дали турецкой операции в Сирии. План резолюции, подготовленной американцами, сегодня обсудили в Совбезе ООН, однако итоговый документ не был принят, сообщил источник РИА «Новости».
    СМИ: Россия выступила против заявления США по турецкой операции против курдов

    Германия перестанет поставлять оружие Турции из-за операции в Сирии

    Подробнее

    В проекте документа действия Турции были охарактеризованы как вторжение. Также предлагалось через Совбез призвать Анкару прекратить военные действия в Сирии и подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, ставших формальным поводом для начала операции.

    По словам собеседника агентства, проект заявления не соответствует позиции Москвы. Что именно в нем считается неприемлемым, источник не уточнил.

    Накануне МИД России призвал «все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги». Москва призвала сирийские власти и курдов к диалогу друг с другом.

    Армия Турции взяла стратегически важный город в Сирии

    Подробнее

    Москва готова содействовать такому диалогу, «как и шагам по нормализации отношений между странами региона», сказано в заявлении.

    9 октября Турция начала наземную операцию «Источник мира» в приграничных ренгионах Сирии. Военные действия направлены против курдских ополченцев, контролирующих этот регион. Анкара заявляет об их причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

    Операция вызвала резкую критику со стороны США и Евросоюза.