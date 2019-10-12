СМИ: Россия выступила против заявления США по турецкой операции против курдов

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В проекте документа действия Турции были охарактеризованы как вторжение. Также предлагалось через Совбез призвать Анкару прекратить военные действия в Сирии и подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, ставших формальным поводом для начала операции.

По словам собеседника агентства, проект заявления не соответствует позиции Москвы. Что именно в нем считается неприемлемым, источник не уточнил.

Накануне МИД России призвал «все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги». Москва призвала сирийские власти и курдов к диалогу друг с другом.

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Москва готова содействовать такому диалогу, «как и шагам по нормализации отношений между странами региона», сказано в заявлении.

9 октября Турция начала наземную операцию «Источник мира» в приграничных ренгионах Сирии. Военные действия направлены против курдских ополченцев, контролирующих этот регион. Анкара заявляет об их причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Операция вызвала резкую критику со стороны США и Евросоюза.