Курды отошли от границы Сирии и Турции

Позиции курдов займут сирийские пограничники.

«SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона», — говорится в сообщении.

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Курды и тяжелое вооружение отойдут от сирийско-турецкой границы на 32 километра. Эту информацию подтверждают сирийские телеканалы, новость поприветствовал МИД Сирии.

Ранее на форме в Сочи президент России Владимир Путин пообещал, что курды покинут зону безопасности в 30 километрах от границ Турции. Если РФ не выполнит это соглашение, Анкара приступит к очередной операции в Сирийской Арабской Республике (САР). Это пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи 22 октября. Главы государств приняли меморандум, согласно которому Москва и Анкара приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Курдские подразделения должны были отойти на 30 километров от сирийско-турецкой границы.