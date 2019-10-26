  • Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии

    26 октября 2019, 20:52

    Нина Петлинова

    Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии в том случае, если не будут выполнены все условия. Об этом в субботу, 26 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
    Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии

    «Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем», — заявил президент в ходе своего выступления.

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    Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. В соответствии с этим документом, на сирийскую границу с Турцией ввели подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Речь идет о той территории, которая находится за пределами зоны военной операции «Источник мира».

    Введенные подразделения должны содействовать выводу курдских отрядов из указанной зоны. За 150 часов все курды должны покинуть эту территорию и отойти дальше чем на 30 километров от границы между Сирией и Турцией.