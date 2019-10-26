Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии

«Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем», — заявил президент в ходе своего выступления.

Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. В соответствии с этим документом, на сирийскую границу с Турцией ввели подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Речь идет о той территории, которая находится за пределами зоны военной операции «Источник мира».

Введенные подразделения должны содействовать выводу курдских отрядов из указанной зоны. За 150 часов все курды должны покинуть эту территорию и отойти дальше чем на 30 километров от границы между Сирией и Турцией.