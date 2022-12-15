Эксклюзив 15 декабря 2022, 18:53 «Курды ему поперек горла». Военный эксперт — о планах Эрдогана по спецоперации в Сирии Военный эксперт Литовкин: никто не в силах запретить Турции начать спецоперацию в Сирии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция может в любой момент начать наземное наступление на территорию Сирии, несмотря на протесты России и США, написало издание Global Times со ссылкой на анонимные источники. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил «360», зачем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану эта спецоперация.

«Эрдогану надо избираться. Кроме того, курды ему поперек горла», — считает эксперт.

Реклама

Он отметил, что ни Россия, ни США не смогут запретить Турции пойти на этот шаг.

Реклама

«Турция — самостоятельное государство, это ее право», — подчеркнул Литовкин.

Он напомнил о своеобразной политике Эрдогана, который вроде бы во многом поддерживает Россию, но «оружием помогает Украине сражаться с нами».

На вопрос, почему турецкий лидер так себя ведет, военный обозреватель ответил, что Эрдоган «может себе это позволить».

В конце ноября СМИ сообщали, что Турция уже проводит на севере Сирии и Ирака специальную воздушную операцию «против террористических целей» Рабочей партии Курдистана, запрещенной в стране.