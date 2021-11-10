Курдских беженцев избили на границе Польши и Белоруссии

Белорусские пограничники обнаружили избитых на польской стороне курдских беженцев в стихийном лагере на границе. У всех травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил Пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

«В стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия», — рассказали в ведомстве.

Беженцы рассказали, что их задержали на польской территории, где они хотели просить защиты и предоставления им статуса беженцев.

По данным белорусского Погранкомитета, курдов на польской территории сначала сильно избили, а потом вытеснили за колючую проволоку на территорию республики. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. В приграничной зоне скопились несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Люди оказались запертыми на этом клочке земли, так как их не пускают ни в одну из стран. Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» заявил, что критическая ситуация сложилась из-за санкций президента Белоруссии Александра Лукашенко против некоторых европейских стран.