Кураев ответил Познеру на критику православия

Бывший протодиакон Андрей Кураев раскритиковал заявление Владимира Познера, который назвал православие худшим вариантом для России. Об этом сообщило издание Daily Storm.

Познер выразил мнение, что католицизм — более подходящая религия. Кураев ответил ему, что православные священники заняты обеспечением семьи, поэтому верующие могут спокойно вести светский образ жизни.

«А были бы они католиками и без семьи — у них тогда не было бы другого дела, кроме как стучать на вас», — считает Кураев.

Также он прокомментировал слова Познера о том, что в католических странах уровень жизни выше, чем в православных.

«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней», — заявил он.

Ранее журналист и ведущий Владимир Познер указал на более низкий уровень жизни православных христиан в сравнении с католиками и протестантами.

Познер выразил свою точку зрения в программе «Церковь. Критика» на YouTube, когда беседовал с протоиереем Александром Абрамовым.