Путь нравственности и заботы. Мнению Познера о православии противопоставили умение копить деньги

Журналист и ведущий Владимир Познер указал на более худшую жизнь православных христиан в сравнении с католиками и протестантами. Влияет ли религия на умение зарабатывать деньги, разбирался «360».

Познер выразил свою точку зрения в программе «Церковь. Критика» на YouTube, когда беседовал с протоиереем Александром Абрамовым.

«Я атеист, я говорил это неоднократно, не скрываю этого. <…> Но, с моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — подчеркнул журналист.

Соседям не уступаем

Писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин в беседе с «360» заметил, что о влиянии религии на финансово-хозяйственное положение человека можно было бы говорить в XIX — начале XX веков. В тот период в том числе «формировался дух и этика протестантов как людей деловых, эффективных и внешне успешных».

«Сейчас [сложилось] представление о религии прежде всего как о пути личного нравственного совершенствования. В этом отношении христианская доктрина наиболее хорошо проработана <…> и имеет хорошее применение для людей», — сказал Сапелкин.

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По его мнению, у следующего подобным путем качество жизни действительно лучше: человек не совершает преступлений, не обманывает ближних, заботится о чистоте помыслов и деяний. Писатель добавил, выпады в адрес Русской православной церкви и христианства в целом Познер допускал и ранее.

В данном случае сравнение некорректное. <…> Качество жизни россиян в XX веке, в настоящее время в среднем лучше, чем у наших европейских соседей Николай Сапелкин историк-религиовед.

Сапелкин напомнил, что в России был общинный принцип землевладения, «который не позволял человеку разориться, пойти по миру, быть голодным». На Западе землю передавали в наследство старшему сыну, а младшие уходили «кто на службу, кто на ремесленничество».

«Если говорить <…> о жителях городов, то и здесь мы не видим большой разницы влияния религиозной доктрины на благосостояние людей. <…> Если просто посмотреть по основным показателям качества жизни — базовой доходности, оборотам, капиталу, среднему уровню жизни, — то мы, на самом деле, нисколько не уступаем нашим западным католическим соседям», — сказал историк, предположив, что высказывание Познера «носит какой-то личный отпечаток».

С капитализмом знакомы

Эксперт заметил, что оценивать уровень благосостояния необходимо по возможности делать накопления. В большинстве западных стран — католического и протестантского мира — таких условий для граждан нет: практически весь заработок идет на первоочередные нужды, а для развития нужен кредит. У россиян ситуация складывается иначе.

«В России большая часть населения даже в настоящее время способна делать определенные накопления и готовиться к каким-то серьезным расходам без обращения к кредитным средствам. <…> Православные люди неплохо знакомы с этикой капитализма и могут зарабатывать в этих условиях», — объяснил Сапелкин.

И православие, и католицизм, напомнил он, являются ветвями одного христианского учения и каких-то особых представлений о доходе и заработках здесь нет. Другое дело — протестантство: последователи этой религии полагают, «если ты успешен, богат, то бог избрал тебя и таким образом тебя благословил». Православную доктрину он охарактеризовал как более гуманную и настроенную на «умеренное потребление», заботу о потомках.

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По уровню благосостояния, сказал историк, православных иногда определяют по организации усадеб. И это ошибка.

«У нас основной строительный материал — дерево. <…> А в Европе — камень. Сын, который наследует этот дом, имеет хорошие возможности. Но это не католицизм определил, а тот строительный материал, что использовался», — заключил специалист.

Познер не удивил

Высказывание Владимира Познера задело за живое многих. Религиозные активисты попросили проверить слова ведущего о православных на оскорбление чувств верующих, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на координатора движения «Сорок сороков» Владимира Носова.

«Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо. В наше неспокойное время делать такие высказывания, <…> мне кажется очень сомнительным и неправильным», — заметил он.

Тем не менее позиция журналиста Носова не удивила, а его заявление он не счел «чем-то вызывающим».

«Поскольку это личность, которая давно себя проявила в отношении России и православия, и народа, который проживает в нашей стране», — заявил он.