Купили тур в Китай, но боитесь лететь из-за коронавируса? Вернуть деньги можно

Из-за эпидемии коронавируса в Китае зимний отпуск части россиян оказался под вопросом. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что делать людям, купившим тур в КНР.

Ростуризм и Роспотребнадзор ранее рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Китай до момента, пока ситуация не наладится. Некоторые клиенты турагентств уже воспользовались этим советом. По словам Барзыкина, у туристов есть несколько вариантов действий.

«Они могут перебронировать свои поездки на другое направление, либо перенести свой вылет, либо потребовать возврата средств. Суд в этом вопросе практически всегда становится на сторону потребителя. Операторы не отказывают, потому что знают судебную практику», — заявил собеседник «360».

Он добавил, что 80% путевок в Китай — это туры на остров Хайнань. Представитель Российского союза туриндустрии отметил, что у операторов есть возможность перебронировать клиентам туры в другие страны.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце 2019 года. Он появился в городе Ухань. От него уже умер 81 человек, еще более 2000 заразились. Во многих городах КНР ввели карантин. Вирус распространился и за пределы страны. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде, Южной Корее, Японии, США. В Улан-Удэ мужчину госпитализировали с подозрением на этот вирус. До этого он путешествовал по Китаю, Монголии, Южной Корее.