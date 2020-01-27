Туриста из Забайкалья отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Туриста из Забайкалья срочно отправили в республиканскую инфекционную больницу в Улан-Удэ с признаками коронавирусной инфекции. Об этом «360» рассказала представитель Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

«У него признаки ОРВИ. Но постольку, поскольку он прибыл к нам с территории с неблагополучной эпидемической обстановкой, было принято решение его госпитализировать и анализы направить на дообследование», — подтвердила Лыгденова.

По ее словам, анализы пациента направили в Новосибирск. Их результатов медики ждут к вечеру понедельника, 27 января.

«Мужчина на сегодняшний день чувствует себя удовлетворительно. Состояние средней степени тяжести с улучшением», — добавила представитель регионального Минздрава.

Мужчину отправили в больницу в ночь на 26 января. Пациенту 36 лет, в Улан-Удэ он был проездом. Он возвращался домой в Забайкальский край. Перед тем мужчина посетил Китай, Монголию, Корею. Первое недомогание он почувствовал еще 21 января, но со всей силой недуг его застиг уже в России.

«Это у нас стандартная процедура — всех людей с недомоганиями, которые прибыли с этих территорий, всех будем отправлять на дообследование», — заверила Лыгденова.

Сейчас, по словам представителя Минздрава, пациент занимает отдельный бокс. Он остается в Республиканской инфекционной больнице. Всего по региону насчитывается 391 койка для инфекционных больных, в том числе 186 — в Республиканской клинической инфекционной больнице, еще 205 — в районах республики. Если возникнет необходимость, медики могут развернуть до 1100 коек, рассказали в региональном Минздраве.