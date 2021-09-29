Купальный сезон закрыли в Абхазии

Купальный сезон решили закрыть в Абхазии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на МЧС региона.

По данным НСН, завершат работу спасательные посты, а на городских пляжах уберут оградительные буи. МЧС призвало местных жителей и туристов быть осторожными при купании.

Ранее житель Нижегородской области утонул в море во время отдыха в Гагре в Абхазии. Его тело пришлось искать спасателям. За все время туристического сезона в Абхазии утонули 12 туристов из России.