Большинство украинцев хотят вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Некоторые члены Альянса этому препятствуют, но Украина все равно стремится примкнуть к военному блоку, сообщил он в интервью американскому телеканалу CBS News.

Кулеба сказал, что часть европейских стран в составе НАТО подают Украине сигналы, чтобы та смягчила свою позицию по членству в Альянсе. Но Незалежная не намерена отказываться от своих амбиций, по его словам. Глава украинского МИД добавил, что США избрали более нейтральную позицию и не призывали отказаться от такой идеи.

Украина же пытается донести миру, что если страна преуспеет, а Россия «отступит», то так будет лучше для безопасности всей мировой демократии.

Кулеба также назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. По его мнению, теперь некоторые страны должны чувствовать свою ответственность за то, что гарантии, данные Украине, не сработали.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не против признания Россией независимости ДНР и ЛНР.